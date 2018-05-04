Организатора ОПГ в Нижнем Новгороде приговорили к 11 годам колонии строгого режима

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему гражданину, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «создание преступного сообщества», «убийство», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», «похищение человека» и «мошенничество», — говорится в сообщении.

Суд установил, что с ноября 2012 по май 2015 года подсудимый возглавлял одну из частей преступного сообщества, которое занималось похищением жителей Нижегородской области, вымогательством у них квартир, мошенничеством и убийствами. Так, летом 2014 участники сообщества незаконно отобрали у 56-летнего мужчины право собственности на его квартиру, а после выбросили потерпевшего из окна больницы, сымитировав самоубийство. Еще двое потерпевших были похищены сотрудниками полиции и переданы участникам преступного сообщества для хищения права собственности на их недвижимость путем вымогательства и избиения. Одного из похищенных забили до смерти.

Участники сообщества отняли квартиры у семи граждан, при этом трое потерпевших были убиты, двое похищены. Ущерб от действий преступников превысил 10 млн рублей.

Кроме того, летом 2016 года, участники сообщества совместно с участковым полиции, совершили незаконную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района Нижегородской области, похитив нефтепродуктов на более чем 28 млн рублей.

Уголовные дела в отношении еще 10 участников ОПГ, в том числе бывших сотрудников полиции, рассматриваются в суде, еще один участник объявлен в федеральный розыск.