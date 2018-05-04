Ещё
Организатора ОПГ в Нижнем Новгороде приговорили к 11 годам колонии строгого режима
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Организатора ОПГ в Нижнем Новгороде приговорили к 11 годам колонии строгого режима 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Суд приговорил организатора преступного сообщества в Нижнем Новгороде, в состав которого входили сотрудники полиции, к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области.
"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему гражданину, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «создание преступного сообщества», «убийство», «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», «похищение человека» и «мошенничество», — говорится в сообщении.
Суд установил, что с ноября 2012 по май 2015 года подсудимый возглавлял одну из частей преступного сообщества, которое занималось похищением жителей Нижегородской области, вымогательством у них квартир, мошенничеством и убийствами. Так, летом 2014 участники сообщества незаконно отобрали у 56-летнего мужчины право собственности на его квартиру, а после выбросили потерпевшего из окна больницы, сымитировав самоубийство. Еще двое потерпевших были похищены сотрудниками полиции и переданы участникам преступного сообщества для хищения права собственности на их недвижимость путем вымогательства и избиения. Одного из похищенных забили до смерти.
Участники сообщества отняли квартиры у семи граждан, при этом трое потерпевших были убиты, двое похищены. Ущерб от действий преступников превысил 10 млн рублей.
Кроме того, летом 2016 года, участники сообщества совместно с участковым полиции, совершили незаконную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района Нижегородской области, похитив нефтепродуктов на более чем 28 млн рублей.
Уголовные дела в отношении еще 10 участников ОПГ, в том числе бывших сотрудников полиции, рассматриваются в суде, еще один участник объявлен в федеральный розыск.
ТАСС: последние новости
Суд вынес приговор фигурантам дела о растрате 250 млн рублей при строительстве Восточного Суд Вьетнама приговорил к пожизненному сроку россиянку за контрабанду наркотиков Экс-начальник Забайкальской ЖД приговорен к шести годам колонии за мошенничество
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем270
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову106
«За что они боролись, на то и напоролись»144
Найдено тело писателя Сергея Сакина14
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море314
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение