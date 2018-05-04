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В ХМАО семерым подросткам грозит тюремный срок за распространение наркотиков
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В ХМАО семерым подросткам грозит тюремный срок за распространение наркотиков 

N24.ru 49 минут назад
Фото: N24.ru
В Югре следователи возбудили сразу семь уголовных дел в отношении несовершеннолетних, которые занимались распространением наркотиков. Только за апрель полицейские задержали троих подростков, вовлеченных в незаконный бизнес.
Так, в Нижневартовске в ходе оперативных мероприятий у 17-летних юноши и девушки изъята крупная партия запрещенных веществ. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 228 УК. Подросткам грозит до десяти лет лишения свободы.
«Еще одно уголовное дело в прошлом месяце возбуждено в отношении 17-летнего сургутянина, который пытался осуществить сбыт наркотиков в крупном размере. Попытка сбыта была пресечена сотрудниками полиции. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Из показаний юноши следует, что в незаконную деятельность он был вовлечен через интернет-коммуникации», — сообщается на сайте регионального управления СКР.
Добавим, в 2017 году в Югре было возбуждено 21 уголовное дело в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в незаконном хранении, сбыте или приобретении наркотиков..
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