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Полицейские задержали подозреваемых в воровстве женщин в Подольске
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Полицейские задержали подозреваемых в воровстве женщин в Подольске 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Полиция расследует серию краж в подмосковном Подольске. В каждом случае жертвами становились пенсионеры.
Неизвестные женщины приходили домой к пожилым людям под видом социальных работников или представителей торговых компаний. Начинали беседу, входили в доверие. Уже в квартире одна женщина отвлекала внимание хозяев, вторая — похищала ценные вещи и деньги.
Сотрудники полиции благодаря камерам наблюдения задержали подозреваемых — двух женщин, уроженок Тульской области.
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Кирова. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации
Ирина Волк, представитель Министерства внутренних дел.
На данный момент подозреваемые находятся по стражей. Следствию предстоит определить ущерб, нанесенный пенсионерам. Затем задержанных ждет суд.
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