Полицейские задержали подозреваемых в воровстве женщин в Подольске

Полиция расследует серию краж в подмосковном Подольске . В каждом случае жертвами становились пенсионеры.

Неизвестные женщины приходили домой к пожилым людям под видом социальных работников или представителей торговых компаний. Начинали беседу, входили в доверие. Уже в квартире одна женщина отвлекала внимание хозяев, вторая — похищала ценные вещи и деньги.

Сотрудники полиции благодаря камерам наблюдения задержали подозреваемых — двух женщин, уроженок Тульской области

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Кирова. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации

На данный момент подозреваемые находятся по стражей. Следствию предстоит определить ущерб, нанесенный пенсионерам. Затем задержанных ждет суд.