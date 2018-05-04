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Бесстрашные грабители московской подземки отобрали телефон у пассажира
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Бесстрашные грабители московской подземки отобрали телефон у пассажира 

360tv.ru 45 минут назад
Сотрудники московской полиции задержали двух преступников, которые украли телефон у 24‐летнего молодого человека в метро. Один из подозреваемых всего два месяца назад вышел на свободу после аналогичного преступления, сообщила «Вечерняя Москва».
Жители
Северо-Кавказского
Федерального округа забрали телефон у пассажира метро и вытолкали его из вагона. Сотрудники полиции просмотрели видеозаписи, а позже задержали 18— и  20-летних
злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
В Кургане суд вынес приговор студентке техникума. Девушка решила полакомиться беляшами и влезла в киоск «Куры‐гриль» через окно.
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