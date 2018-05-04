Бесстрашные грабители московской подземки отобрали телефон у пассажира

Сотрудники московской полиции задержали двух преступников, которые украли телефон у 24‐летнего молодого человека в метро. Один из подозреваемых всего два месяца назад вышел на свободу после аналогичного преступления, сообщила «Вечерняя Москва».

Жители

Северо-Кавказского

Федерального округа забрали телефон у пассажира метро и вытолкали его из вагона. Сотрудники полиции просмотрели видеозаписи, а позже задержали 18— и 20-летних

злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».