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В покровительстве игорного бизнеса обвиняется сотрудник ОБЭП
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В покровительстве игорного бизнеса обвиняется сотрудник ОБЭП 

ProOren 53 минуты назад
Следственными органами СК РФ по области предъявлено обвинение сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции за получение взятки.
Следствие установило, что в период с мая по июнь 2016 года обвиняемый, через посредников получил предложение покровительствовать незаконному бизнесу. Его задача заключалась в оповещении о планируемых проверках деятельности игорных клубов. За эту деятельность в общей сложности сотрудник получил более 250 тыс. рублей на банковские карты своих родственников.
Кроме того, выяснилось, что с ноября по август прошлого года обвиняемый, в том числе оказывал покровительство преступной группировке из Республики Башкортостан, также осуществляющей незаконную игорную деятельность на территории Оренбурга. Деньги мужчина принимал таким же путем ежемесячно.
При этом оба «бизнесмена», организовавших игорную деятельность, задержаны еще летом 2017 года. А 23 апреля 2018 года был задержан по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений оперуполномоченный.
В настоящее время по результатам служебной проверки данный сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел. Руководители полицейского будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
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