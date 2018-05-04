В покровительстве игорного бизнеса обвиняется сотрудник ОБЭП

Следственными органами СК РФ по области предъявлено обвинение сотруднику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции за получение взятки.

Следствие установило, что в период с мая по июнь 2016 года обвиняемый, через посредников получил предложение покровительствовать незаконному бизнесу. Его задача заключалась в оповещении о планируемых проверках деятельности игорных клубов. За эту деятельность в общей сложности сотрудник получил более 250 тыс. рублей на банковские карты своих родственников.

Кроме того, выяснилось, что с ноября по август прошлого года обвиняемый, в том числе оказывал покровительство преступной группировке из Республики Башкортостан , также осуществляющей незаконную игорную деятельность на территории Оренбурга . Деньги мужчина принимал таким же путем ежемесячно.

При этом оба «бизнесмена», организовавших игорную деятельность, задержаны еще летом 2017 года. А 23 апреля 2018 года был задержан по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений оперуполномоченный.