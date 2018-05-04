В Оренбуржье сотрудник ОБЭП обвиняется в покровительстве игорному бизнесу

Оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД «Оренбургское» обвиняется в получении взятки и покровительстве игорному бизнесу.

По версии СК, в 2016 году фигурант дела получил предложения за ежемесячное вознаграждение предупреждать о проверках игорных заведений одного из владельцев подпольного бизнеса. Обвиняемый согласился и дал данные банковских карт, оформленных на его родных. С июня 2016 года по август 2017 года правоохранитель через посредника, экс-сотрудника полиции, получил взятку в размере более 250 тысяч рублей.

Также с ноября 2016 года по август 2017 года фигурант дела за деньги покровительствовал преступной группировке из Башкирии , которая проводила незаконные азартные игры в Оренбурге , сообщает СУ СК региона.

Организаторы нелегального бизнеса задержаны в августе прошлого года сотрудниками УЭБиПК УМВД России региона с участием областного УФСБ . 23 апреля правоохранители задержали и покровителя злоумышленников. Он заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.