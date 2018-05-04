В Ачинске врачей больницы подозревают в смерти пациентки

Ачинске ищут виновных в смерти пациентки, которой была оказана некачественная медицинская помощь, сообщили в Следственном комитете по краю.

По подозрение попали сотрудники арчинской межрайоной больницы. Известно, что пенсионерке в день поступления в больницу была проведена хирургическая операция. Однако на следующее утро 80-летняя женщина скончалась. Согласно выводам медицинского исследования, причиной смерти явились перфорация кишечника и перитонит.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и лицо, причастное к его совершению. Виновного будут судить по статье «Причинение смерти по неосторожности». Такое преступление наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.