Пожилого мужчину задержали в Красном Яру с патронами для автомата

У мужчины в кармане нашли 12 патронов для автомата калибра 5,45×39 мм. Задержанный рассказал, что нашел их в апреле на берегу реки и оставил на память.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.