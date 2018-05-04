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Пожилого мужчину задержали в Красном Яру с патронами для автомата
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Пожилого мужчину задержали в Красном Яру с патронами для автомата 

Волга Ньюс 53 минуты назад
У мужчины в кармане нашли 12 патронов для автомата калибра 5,45×39 мм. Задержанный рассказал, что нашел их в апреле на берегу реки и оставил на память.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.
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