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Жительница Кубани ранила мужа ножом и пыталась скрыться у подруги
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Жительница Кубани ранила мужа ножом и пыталась скрыться у подруги 

360tv.ru 56 минут назад
На Кубани женщина изрезала супруга ножом, после чего решила спрятаться у подруги. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В районную больницу с ножевыми ранениями груди попал неизвестный мужчина. Медики сообщили об этом в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что накануне мужчина поругался с женой. В процессе ссоры женщина ранила его ножом.
Подозреваемую нашли дома у ее подруги и задержали. В отношении женщины завели уголовное дело. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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