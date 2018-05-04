Жительница Кубани ранила мужа ножом и пыталась скрыться у подруги 

На Кубани женщина изрезала супруга ножом, после чего решила спрятаться у подруги. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В районную больницу с ножевыми ранениями груди попал неизвестный мужчина. Медики сообщили об этом в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что накануне мужчина поругался с женой. В процессе ссоры женщина ранила его ножом.
Подозреваемую нашли дома у ее подруги и задержали. В отношении женщины завели уголовное дело. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.