Жительница Кубани ранила мужа ножом и пыталась скрыться у подруги

В районную больницу с ножевыми ранениями груди попал неизвестный мужчина. Медики сообщили об этом в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что накануне мужчина поругался с женой. В процессе ссоры женщина ранила его ножом.

Подозреваемую нашли дома у ее подруги и задержали. В отношении женщины завели уголовное дело. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.