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Башкирские браконьеры убили медведицу и медвежонка
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Башкирские браконьеры убили медведицу и медвежонка 

360tv.ru 55 минут назад
Прокуратура Гафурийского района Башкирии обвинила двоих жителей села Красноусольский в убийстве медведицы и медвежонка. Мужчины, по данным следствия, застрелили животных в сентябре 2017 года, сообщил портал Today Ufa News.
Установлено, что браконьеры вышли на незаконную охоту в лесной массив рядом с деревней Игенчеляр. Они убили медведицу и ее детеныша из ружья «ИЖ-58МА» и карабина «ВПО-208».
Ущерб от действий обвиняемых оценили в 240 тысяч рублей. На их автомобили и ружье наложили арест. Однако 36-летний и 30 летний подозреваемые так и не признали вину.
В настоящее время материалы уголовного дела направили в Гафурийский межрайонный суд.
На прошлой неделе Федеральная служба безопасности заявила о намерении пресечь браконьерство украинских рыбаков в Азовском море. Из-за сетей любителей рыбной ловли в акватории погибают дельфины
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