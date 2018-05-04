Башкирские браконьеры убили медведицу и медвежонка

Прокуратура Гафурийского района Башкирии обвинила двоих жителей села Красноусольский в убийстве медведицы и медвежонка. Мужчины, по данным следствия, застрелили животных в сентябре 2017 года, сообщил портал Today Ufa News.

Установлено, что браконьеры вышли на незаконную охоту в лесной массив рядом с деревней Игенчеляр. Они убили медведицу и ее детеныша из ружья «ИЖ-58МА» и карабина «ВПО-208».

Ущерб от действий обвиняемых оценили в 240 тысяч рублей. На их автомобили и ружье наложили арест. Однако 36-летний и 30 летний подозреваемые так и не признали вину.

В настоящее время материалы уголовного дела направили в Гафурийский межрайонный суд.