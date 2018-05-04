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СК возбудил два уголовных дела по факту обстрела мирных жителей в Докучаевске
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СК возбудил два уголовных дела по факту обстрела мирных жителей в Докучаевске 

Свободная пресса 1 час назад
Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела в отношении украинских военных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
Как сообщает следствие, служащие ВСУ и Нацгвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы своего начальства, 26 и 28 апреля обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в городе Докучаевске Донецкой народной республики.
В результате их действий артиллерийский снаряд попал в жилой дом, где погибли двое проживавших в нем пожилых людей, а также в автомобиль для вывоза мусора, что привело к гибели двух мужчин, находившихся в зоне поражения, также одна женщина получила ранения.
«Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования. По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этих преступлений и должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к ним», — сообщала представитель СК Светлана Петренко.
Как ранее сообщала «СП», огонь по городу вновь велся с позиций 93-й механизированной бригады ВСУ.
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