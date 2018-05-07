Ещё
В Башкирии полицейский напал с ножом на родителей, а потом покончил с собой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии полицейский напал с ножом на родителей, а потом покончил с собой 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
УФА, 7 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело псоле покушения на убийство двух человек в Стерлитамаке — по версии следствия, полицейский напал с ножом на родителей, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан.
"21-летний инспектор ППС ОМВД по Стерлитамакскому району, находясь у себя дома, нанес ножом 43-летним отцу и матери множественные удары по различным частям тела, затем покончил жизнь самоубийством. Родители мужчины были госпитализированы… Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц")", — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что ЧП произошло 4 мая, однако дело возбуждено лишь после проведенной проверки. Теперь следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе, и причину смерти погибшего сотрудника полиции.
О состоянии пострадавших пока не сообщается, они продолжают находиться в больнице.
ТАСС: последние новости
Мужчина задержан на юге Москвы за убийство отца и бабушки В Ярославле арестовали троих членов террористической организации Суд Вьетнама приговорил к пожизненному сроку россиянку за контрабанду наркотиков
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гости инаугурации и новый лимузин Путина525
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев177
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели288
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»172
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой976
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
02:18
Оружие для целой армии и БТРы изъяли под Самарой
Армия Криминал
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
00:16
Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение