В Башкирии полицейский напал с ножом на родителей, а потом покончил с собой

"21-летний инспектор ППС ОМВД по Стерлитамакскому району, находясь у себя дома, нанес ножом 43-летним отцу и матери множественные удары по различным частям тела, затем покончил жизнь самоубийством. Родители мужчины были госпитализированы… Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц")", — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что ЧП произошло 4 мая, однако дело возбуждено лишь после проведенной проверки. Теперь следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе, и причину смерти погибшего сотрудника полиции.

О состоянии пострадавших пока не сообщается, они продолжают находиться в больнице.