Курск. Прокуратура напомнила лидеру футбольных фанатов о статье за экстримизм

24-летний мужчина прославился тем, что принимал участие в массовых драках с болельщиками других спортивных футбольных клубов России

Материалы проверки в отношении парня поступили в прокуратуру Железнодорожного округа Курска . Как сообщает официальный сайт ведомства, с футбольными фанатами он неоднократно принимал участие в массовых драках с болельщиками других клубов.

Получив данные о том, что молодой человек и его группа могут учинить беспорядки по мотивам вражду к иной социальной группе, к которой сотрудники прокуратуры относят, в том числе и болельщиков других команд, в ведомстве решили принять профилактические меры.

Лидеру фанатов объяснили, что в случае нарушения действующего законодательства может наступить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ. Она предусматривает наказание на срок до 6 лет лишения свободы.

За какой именно клуб болеет предупрежденный лидер фанатов, в прокуратуре не уточнили.