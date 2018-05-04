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Курск. Прокуратура напомнила лидеру футбольных фанатов о статье за экстримизм
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Курск. Прокуратура напомнила лидеру футбольных фанатов о статье за экстримизм 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
24-летний мужчина прославился тем, что принимал участие в массовых драках с болельщиками других спортивных футбольных клубов России
Материалы проверки в отношении парня поступили в прокуратуру Железнодорожного округа Курска. Как сообщает официальный сайт ведомства, с футбольными фанатами он неоднократно принимал участие в массовых драках с болельщиками других клубов.
Получив данные о том, что молодой человек и его группа могут учинить беспорядки по мотивам вражду к иной социальной группе, к которой сотрудники прокуратуры относят, в том числе и болельщиков других команд, в ведомстве решили принять профилактические меры.
Лидеру фанатов объяснили, что в случае нарушения действующего законодательства может наступить уголовная ответственность по статье 282 УК РФ. Она предусматривает наказание на срок до 6 лет лишения свободы.
За какой именно клуб болеет предупрежденный лидер фанатов, в прокуратуре не уточнили.
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