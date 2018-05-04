«Черному риелтору» вынесли приговор в Нижегородской области

Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

С ноября 2012 года по май 2015 года подсудимый возглавлял одно из подразделений, входящих в состав преступленного сообщества, которое занималось похищением нижегородцев, вымогательствами, мошенничествами и убийствами. В состав группы входили, в том числе, и сотрудники полиции.

Летом 2014 года у 56-летнего мужчины злоумышленники незаконно отобрали квартиру. Родственники потерпевшего заявили об этом в полицию, а самого мужчину поместили в наркологическую клинику для лечения от алкоголизма. Участники преступной группы отыскали потерпевшего и выбросили его из окна больницы, сымитировав самоубийство.

Еще двое потерпевших похищены сотрудниками полиции и переданы участникам группы для вымогательства квартир. При этом одного из потерпевших они забили до смерти.

Всего с 2014 года по август 2016 года «черные риелторы» похитили квартиры у 7 нижегородцев, из которых 3 были убиты, 2 — похищены. Все преступления совершались в отношении одиноко проживающих, социально незащищенных лиц. Ущерб всех потерпевших, лишившихся жилья, превысил 10 млн 800 тысяч рублей.

Кроме этого, летом 2016 года участковый совместно с подельниками, один из которых был его школьным приятелем, совершили несанкционированную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района. Ущерб от их незаконных действий превысил 28 млн рублей.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, в настоящее время все трое полицейских из органов внутренних дел уволены.

Суд приговорил подсудимого, заключившего досудебное соглашение и признавшего вину, к 11 годам колонии строгого режима . Приговор в законную силу не вступил.

Еще один 42-летний участник преступного сообщества объявлен в федеральный розыск.

Уголовное дело в отношении еще 10 обвиняемых рассматривается в суде.

Ранее сообщалось о том, что нижегородец из группы «черных риелторов» обвиняется в похищении и убийстве человека в Нижнем Новгороде.