Ещё
«Черному риелтору» вынесли приговор в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Черному риелтору» вынесли приговор в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.
С ноября 2012 года по май 2015 года подсудимый возглавлял одно из подразделений, входящих в состав преступленного сообщества, которое занималось похищением нижегородцев, вымогательствами, мошенничествами и убийствами. В состав группы входили, в том числе, и сотрудники полиции.
Летом 2014 года у 56-летнего мужчины злоумышленники незаконно отобрали квартиру. Родственники потерпевшего заявили об этом в полицию, а самого мужчину поместили в наркологическую клинику для лечения от алкоголизма. Участники преступной группы отыскали потерпевшего и выбросили его из окна больницы, сымитировав самоубийство.
Еще двое потерпевших похищены сотрудниками полиции и переданы участникам группы для вымогательства квартир. При этом одного из потерпевших они забили до смерти.
Всего с 2014 года по август 2016 года «черные риелторы» похитили квартиры у 7 нижегородцев, из которых 3 были убиты, 2 — похищены. Все преступления совершались в отношении одиноко проживающих, социально незащищенных лиц. Ущерб всех потерпевших, лишившихся жилья, превысил 10 млн 800 тысяч рублей.
Кроме этого, летом 2016 года участковый совместно с подельниками, один из которых был его школьным приятелем, совершили несанкционированную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района. Ущерб от их незаконных действий превысил 28 млн рублей.
По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, в настоящее время все трое полицейских из органов внутренних дел уволены.
Суд приговорил подсудимого, заключившего досудебное соглашение и признавшего вину, к 11 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Еще один 42-летний участник преступного сообщества объявлен в федеральный розыск.
Уголовное дело в отношении еще 10 обвиняемых рассматривается в суде.
Ранее сообщалось о том, что нижегородец из группы «черных риелторов» обвиняется в похищении и убийстве человека в Нижнем Новгороде.
Newsroom24: последние новости
Инвалид убил пожилую мать ножом и молотком в Сормовском районе 33-летний похититель авторегистратора задержан в Нижнем Новгороде По факту оказания услуг, не соответствующих пожарной безопасности в ТЦ, построенном братьями Глушковыми в Балахне, возбуждено уголовное дело
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем276
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову107
«За что они боролись, на то и напоролись»144
Найдено тело писателя Сергея Сакина17
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море318
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение