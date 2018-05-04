Пистолет и более 300 патронов обнаружили в кабинете директора спортивно клуба в Подмосковье

На директора одного из подмосковных спортивно-развлекательных клубов завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение или перевозка оружия». Как сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах, в кабинете у мужчины нашли измененный кустарным способом пистолет, приборы для бесшумной стрельбы и более 300 патронов.

«3 мая в 14:00 в городском округе Мытищи сотрудники правоохранительных органов в ходе реализации оперативной информации нашли оружие и патроны в сейфе в кабинете директора спортивно-развлекательного клуба», — сообщил источник телеканала.

Изъятые предметы отправили на исследование. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.