Экс-прокурор, госюрист и адвокат осуждены за мошенничество в арбитражном споре

Свердловской области вынесен приговор госюристу, экс-прокурору и адвокату, которые втроем попались на афере с иском в арбитражном суде. Бывший начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области Иван Яременко, замдиректора по организационно-правовым вопросам МУП «Муниципальная управляющая компания ГО Красноуральск» Андрей Медведев и адвокат екатеринбургского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Никита Кошаков в зависимости от ролей признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество), чч. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (подстрекательство и пособничество в покушении на мошенничество), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве). Как следует из материалов дела, в 2016 году Медведев как юрист МУПа представлял интересы администрации Красноуральска , участвуя в арбитражном споре по иску двух коммерческих фирм, связанных с водоснабжением города. Стороны готовились к апелляции, и юрист решил заработать на этом, для чего привлек своего знакомого Яременко. Экс-сотрудник прокуратуры сделал истцам предложение: за 3 млн руб. Медведев не станет предоставлять суду документы, подтверждающие позицию администрации. Впоследствии руководители компаний отказались от участия в сделке. Тогда Яременко задействовал знакомого адвоката Кошакова, якобы готового за 2 млн руб. повлиять на исход арбитражного иска. После этого экс-прокурор обратился к директору компании-истца и сообщил, что для решения проблемы требуется 3,5 млн руб. Разницу Яременко планировал оставить себе как посреднику. В октябре 2016 года он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ возле торгового комплекса «Мегаполис» в Екатеринбурге Следствие установило, что выполнять обещанное Медведев и Яременко не намеревались, а у адвоката Кошакова отсутствовала реальная возможность повлиять на результаты рассмотрения арбитражного дела. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Яременко виновным по двум эпизодам покушения на мошенничество в особо крупном размере и в покушении на посредничество во взяточничестве, в крупном размере, он приговорен к 4,5 года колонии общего режима со штрафом в 600 000 руб. Медведева за подстрекательство к покушению на мошенничество в особо крупном размере осудили на 4 года колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч руб. Кошакова за покушение на мошенничество в особо крупном размере — на 2 года колонии общего режима со штрафом в 700 000 руб.