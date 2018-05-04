В Ульяновске мошенники незаконно получили более 7 миллионов за испорченные автомобили 

В Ульяновске мошенники незаконно требовали от страховых компаний выплаты более 7 млн рублей за поврежденные ими автомобили, сообщает генпрокуратура РФ.
Трое горожан обвинялись в мошенничестве в сфере страхования, покушении на хищение имущества и организации преступной группы.
Они купили фирму и организовали рекламную компанию. Мошенники заключали договора на оказание юридических услуг. После этого компания обещала решить проблемы с получением страховых выплат за поврежденные автомобили.
Кроме того, сотрудники компании покупали дешевые автомобили «премиум» класса, а потом инсценировали случаи повреждений салонов автомобилей третьими лицами. При этом составлялись фиктивные экспертные заключения, в которых стоимость причиненного ущерба была завешена.
В результате с февраля 2013 года по апрель 2016 года от мошенников пострадали 4 страховых компании и кредитных учреждения. Им был причинен ущерб на сумму более 7 млн рублей.
Один из членов группы, скрывшийся от следствия и суда, объявлен в розыск. Все участники ОПГ признаны виновными и приговорены судом к лишению свободы на сроки от 1 года 10 месяцев до 3 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.
25 апреля стало известно, что в ульяновском гарнизоне ФГУП «Спецстройинжиниринг» и привлеченные им организации не выполнили строительные работы военных объектов на сумму почти 800 млн рублей.
Напомним, экс-начальник вещевой службы войсковой части № 73612 Ульяновской области майор Артур Султанов признан виновным в продаже 500 комплектов военной формы стоимостью 33 млн рублей.