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Житель Калининградской области ответит перед законом за фиктивную регистрацию 13 иностранцев
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Житель Калининградской области ответит перед законом за фиктивную регистрацию 13 иностранцев 

Мой Калининград 1 час назад
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининградской области прокуратурой Зеленоградского района проведена проверка соблюдения миграционного законодательства в местах массового компактного проживания трудовых мигрантов.
Установлено, что житель Зеленоградского района Ч. с целью получения денежного вознаграждения представил в отдел УФМС России по Зеленоградскому району заведомо недостоверные сведения о регистрации по адресу своего места жительства 13 иностранных граждан без цели предоставления им жилого помещения для проживания, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 4 мая 2018 года, в прокуратуре Калининградской области.
Прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в правоохранительные органы Зеленоградского района направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.
По материалам прокурорской проверки в отношении Ч. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ — то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
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