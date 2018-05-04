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В селе Константиново рязанец украл радиаторы из здания администрации
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В селе Константиново рязанец украл радиаторы из здания администрации 

АиФ Рязань 57 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Полиция задержала злоумышленника, подозреваемого в краже оборудования из здания администрации в селе Константиново Шиловского района.
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