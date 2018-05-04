Мужчина притворился сантехником и ограбил квартиру во Владивостоке 

Мужчина из Яковлевского района будет осужден за кражу во Владивостоке. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Обвиняемый, зарегистрированный в Свердловской области, представлялся жителям Яковлевского района Приморья сотрудником
жилищно-коммунальной
службы и предлагал осмотреть трубы в ванных комнатах.
«Сантехник» заходил в квартиры потерпевших и просил их проверить на кухне наличие воды в кране. Пока жильцы отвлекались, мужчина похищал их имущество. Мошеннику удалось украсть у людей 11 тысяч рублей. Злоумышленник полностью признал вину.