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Обвиняемый в убийстве женщины покончил с собой в СИЗО «Водник»
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Обвиняемый в убийстве женщины покончил с собой в СИЗО «Водник» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Тело обвиняемого в убийстве женщины обнаружили в камере Следственного изолятора №5 на севере столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 30 апреля в камере «Водника» было обнаружено тело Евгения Дыля. Мужчина 1985 г. рождения покончил с собой.
«Е. Дыль обвинялся в убийстве женщины в марте 2018 г. на ул. Ташкентская. Состоял на учете как склонный к суициду и членовредительству, имел судимость за хранение наркотиков», — пояснил источник, добавив, что следователи выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что 5 марта в квартире на ул. Ташкентская неизвестный нанес множественные ножевые ранения 31-летней женщине, а также ранил ее 38-летнего сожителя. «По горячим следам» оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, проживающий в одном доме с потерпевшими.
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