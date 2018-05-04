Обвиняемый в убийстве женщины покончил с собой в СИЗО «Водник»

По словам собеседника агентства, 30 апреля в камере «Водника» было обнаружено тело Евгения Дыля. Мужчина 1985 г. рождения покончил с собой.

«Е. Дыль обвинялся в убийстве женщины в марте 2018 г. на ул. Ташкентская. Состоял на учете как склонный к суициду и членовредительству, имел судимость за хранение наркотиков», — пояснил источник, добавив, что следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что 5 марта в квартире на ул. Ташкентская неизвестный нанес множественные ножевые ранения 31-летней женщине, а также ранил ее 38-летнего сожителя. «По горячим следам» оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, проживающий в одном доме с потерпевшими.