В Татарстане открыли центр принудительных работ

Исправительный центр УФСИН России по РТ открыли 4 мая в Казани , сообщает официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан

Центр расположен на территории ликвидированной Казанской воспитательной колонии по адресу ул. Тэцевская, д. 269. Он рассчитан на содержание 200 осужденных к принудительным работам. Напомним, с 1 января 2017 года ФСИН России приступила к исполнению нового вида наказания — принудительные работы. Они применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса, за совершение преступления небольшой и средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в исправительных центрах, расположенных в пределах территории региона, в котором они проживали или были осуждены.