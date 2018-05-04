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В Татарстане открыли центр принудительных работ
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В Татарстане открыли центр принудительных работ 

АиФ Казань 1 час назад
Исправительный центр УФСИН России по РТ открыли 4 мая в Казани, сообщает официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан.
Центр расположен на территории ликвидированной Казанской воспитательной колонии по адресу ул. Тэцевская, д. 269. Он рассчитан на содержание 200 осужденных к принудительным работам. Напомним, с 1 января 2017 года ФСИН России приступила к исполнению нового вида наказания — принудительные работы. Они применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса, за совершение преступления небольшой и средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые.
Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в исправительных центрах, расположенных в пределах территории региона, в котором они проживали или были осуждены.
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