Ещё
В Нижнем Новгороде возбудили дело после смерти ребенка в больнице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде возбудили дело после смерти ребенка в больнице 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде по факту смерти в больнице 8-летней девочки, сообщает следственное управление СК РФ по области.
По версии следствия, 19 марта 2018 года школьница была госпитализирована с кишечной инфекцией в детскую городскую больницу №27. По результатам лечения 30 марта 2018 года она выписана из стационара. На следующий день состояние ребенка резко ухудшилось, и 1 апреля каретой скорой помощи она доставлена в детскую инфекционную больницу №8, где в тот же день скончалась, отмечает СК.
"По факту смерти в больнице восьмилетней девочки возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». С целью установления причин смерти ребенка назначена комплексная комиссионная судебно-медицинская экспертиза", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователям предстоит выяснить, правильно ли девочке оказывалась медицинская помощь, верны ли поставленный диагноз и назначенное лечение.
В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям врачей, допустивших смерть пациентки. Расследование уголовного дела продолжается.
РИА Новости: последние новости
В Мексике задержаны 119 полицейских по подозрению в различных преступлениях Дипмиссия во Вьетнаме подтвердила данные о приговоре россиянке Переодевавшийся в "цыганку Риту" житель Кузбасса получил тюремный срок
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем270
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову106
«За что они боролись, на то и напоролись»144
Найдено тело писателя Сергея Сакина14
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море314
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение