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В Ряжске током убило 16-летнего сборщика металлолома
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В Ряжске током убило 16-летнего сборщика металлолома 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, утром 29 апреля в Ряжске двое молодых людей — 16 и 20 лет собирали металлолом на территории бывшего мясокомбината.
Когда 16-летний подросток оказался рядом с трансформаторной будкой, его ударило током. Разряд был такой силы, что несовершеннолетний скончался.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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