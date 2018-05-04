В Ряжске током убило 16-летнего сборщика металлолома

Скопинским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром 29 апреля в Ряжске двое молодых людей — 16 и 20 лет собирали металлолом на территории бывшего мясокомбината.

Когда 16-летний подросток оказался рядом с трансформаторной будкой, его ударило током. Разряд был такой силы, что несовершеннолетний скончался.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.