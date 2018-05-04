Таможня в Приморье возбудила восемь дел о незаконном выводе в Китай $7 млн

Владивостокская таможня возбудила восемь уголовных дел по факту нелегального вывода за границу более $7 млн (440 млн рублей), которые российский бизнесмен заплатил за так и не привезенные из Китая стройматериалы. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Владивостокской таможни.

«Более $7 млн заплатил российский импортер за строительные материалы из КНР, которые так и не были ввезены. По факту невозврата в Россию денежных средств Владивостокская таможня возбудила восемь уголовных дел. Нарушения российского валютного законодательства были выявлены в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Владивостокской таможни и Дальневосточной оперативной таможни», — говорится в сообщении.

Предприниматель из России через фирму-однодневку, используя недействительный контракт на покупку бруса, панелей из ПВХ, декоративного камня и керамической плитки, за два года провел около 60 денежных переводов. В действительности, отмечается в сообщении, компания не планировала покупать строительные материалы в Китае. В результате на банковские счета нерезидентов в Китай перечислили более $7 млн или 440 млн рублей.

За такие нарушения валютного законодательства предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.