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В Норильске во время свадьбы гости выкинули в мусорку шкатулку с деньгами
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В Норильске во время свадьбы гости выкинули в мусорку шкатулку с деньгами 

АиФ Красноярск 16 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Норильске во время свадебного гуляния гости по ошибке выкинули в мусорный бак шкатулку с деньгами, подаренными молодожёнам. Деньги нашел сторож базы, где проходило веселье. Теперь мужчину обвиняют в краже.
Как поясняют в пресс-службе краевой полиции, с заявлением о пропаже денег обратилась невеста. Девушка сообщила, что со свадьбы были похищены 219 тысяч рублей. Со её слов, во время застолья подаренные деньги находились в шкатулке и что на свадьбе, проходившей в помещение турбазы, посторонних лиц не было.
Позже выяснилось, что к пропаже причастен 66-лтний сторож базы. Мужчина пояснил, что нашел шкатулку в одном из баков бытовых отходов. Деньги мужчина решил оставить себе. Кстати, большую часть денег он успел потратить. Потерпевшим вернули лишь 60 тысяч рублей.
В отношении сторожа возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Отметим, что ранее мужчина не был судим.
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