Мужчину с топором, который угрожал соседке убийством, задержали в Воскресенске

В подмосковном Воскресенске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего соседке топором, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области

В дежурную часть поступила информация о том, что в подъезде многоквартирного дома по улице Ломоносова происходит ссора. К прибывшим на место происшествия сотрудникам Воскресенского отдела вневедомственной охраны обратились очевидцы, которые сообщили, что пьяный мужчина с топором в руке бегал по подъезду за соседкой и выкрикивал в ее адрес угрозы.

«Напуганная женщина спряталась в своей квартире, а соседи вызвали правоохранителей. Росгвардейцы задержали злоумышленника в его квартире и передали сотрудникам полиции. Им оказался 38-летний ранее судимый местный житель. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.