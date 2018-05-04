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На улице Крупской в Рязани полиция закрыла наркопритон
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На улице Крупской в Рязани полиция закрыла наркопритон 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В Рязани полиция пресекла деятельность наркопритона, расположенного в одном из домов на улице Крупская, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Оперативники заметили рядом с одним из домов на улице Крупская «характерную активность» молодых людей. Вскоре проверка показала, что 25-летний рязанец организовал в своей квартире притон для употребления синтетических наркотиков. Во время осмотра жилища полицейские обнаружили и изъяли прекурсоры для употребления «синтетики».
Возбуждено уголовное дело. Хозяину притона грозит срок до четырех лет.
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