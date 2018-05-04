На улице Крупской в Рязани полиция закрыла наркопритон

Рязани полиция пресекла деятельность наркопритона, расположенного в одном из домов на улице Крупская, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники заметили рядом с одним из домов на улице Крупская «характерную активность» молодых людей. Вскоре проверка показала, что 25-летний рязанец организовал в своей квартире притон для употребления синтетических наркотиков. Во время осмотра жилища полицейские обнаружили и изъяли прекурсоры для употребления «синтетики».

Возбуждено уголовное дело. Хозяину притона грозит срок до четырех лет.