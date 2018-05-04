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Именинник зарезал любовницу в Башкирии
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Именинник зарезал любовницу в Башкирии 

360tv.ru 2 часа назад
Житель республики Башкирия убил сожительницу в свой день рождения. Проводится расследование, сообщил сайт ToDay News Ufa.
Нетрезвый именинник поссорился с сожительницей 3 мая. Во время конфликта разгоряченный
35-летний
мужчина взял нож и несколько раз ударил
27-летнюю
подругу. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело.
Житель Азербайджана застрелил 32‐летнего соотечественника в ходе ссоры в Санкт‐Петербурге. Позже 46‐летний подозреваемый скрылся с места преступления.
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