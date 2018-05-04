Именинник зарезал любовницу в Башкирии

Житель республики Башкирия убил сожительницу в свой день рождения. Проводится расследование, сообщил сайт ToDay News Ufa.

Нетрезвый именинник поссорился с сожительницей 3 мая. Во время конфликта разгоряченный

35-летний

мужчина взял нож и несколько раз ударил

27-летнюю

подругу. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело.