Именинник зарезал любовницу в Башкирии 

Житель республики Башкирия убил сожительницу в свой день рождения. Проводится расследование, сообщил сайт ToDay News Ufa.
Нетрезвый именинник поссорился с сожительницей 3 мая. Во время конфликта разгоряченный
35-летний
мужчина взял нож и несколько раз ударил
27-летнюю
подругу. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело.
Житель Азербайджана застрелил 32‐летнего соотечественника в ходе ссоры в Санкт‐Петербурге. Позже 46‐летний подозреваемый скрылся с места преступления.