Неизвестный в маске расстрелял девушку в Санкт‐Петербурге

Преступник в маске расстрелял из травматического пистолета 28‐летнюю сотрудницу страхового и визового центра в Санкт‐Петербурге. Устанавливаются причины случившегося, сообщило ИА Nation News.

Вооруженный мужчина совершил преступление утром 3 мая в офисе страховой компании. Подозреваемый потребовал от девушки лечь на пол и выстрелил ей в спину и левую руку, после чего скрылся. Пострадавшую госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Возбуждено уголовное дело.