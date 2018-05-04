В Саратовской области в коммунальной квартире убили 48-летнего мужчину 

В Вольске Саратовской области по факту убийства в коммунальной квартире 48-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело, СУ СК РФ в регионе сообщает, что убийство носит сугубо бытовой характер.
Согласно материалам уголовного дела, ночью 28 апреля в коммунальной квартире потерпевший распивал алкогольные напитки со своей сожительницей, в результате ссоры, женщина позвала своего бывшего сожителя, который нанес множество ударов ногами и руками по туловищу, чтобы «выпроводить пьяного мужчину». От полученных травм он скончался.