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В Саратовской области в коммунальной квартире убили 48-летнего мужчину
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В Саратовской области в коммунальной квартире убили 48-летнего мужчину 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
В Вольске Саратовской области по факту убийства в коммунальной квартире 48-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело, СУ СК РФ в регионе сообщает, что убийство носит сугубо бытовой характер.
Согласно материалам уголовного дела, ночью 28 апреля в коммунальной квартире потерпевший распивал алкогольные напитки со своей сожительницей, в результате ссоры, женщина позвала своего бывшего сожителя, который нанес множество ударов ногами и руками по туловищу, чтобы «выпроводить пьяного мужчину». От полученных травм он скончался.
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