В Саратовской области в коммунальной квартире убили 48-летнего мужчину

Согласно материалам уголовного дела, ночью 28 апреля в коммунальной квартире потерпевший распивал алкогольные напитки со своей сожительницей, в результате ссоры, женщина позвала своего бывшего сожителя, который нанес множество ударов ногами и руками по туловищу, чтобы «выпроводить пьяного мужчину». От полученных травм он скончался.