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В Москве завершили расследование дела о мошенничестве с недвижимостью на 180 млн руб
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В Москве завершили расследование дела о мошенничестве с недвижимостью на 180 млн руб 

РИАМО 1 час назад
Следователи МВД России окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве с объектами недвижимости на сумму около 180 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.
Как уточняется в материале, ранее у одного из столичных банков отозвали лицензию на осуществление банковской деятельности. Участники организованной группы, обладая данной информацией, сообщили бывшему руководству банка о якобы имеющейся у них возможности восстановления ранее похищенных денежных средств на счетах вкладчиков. За это злоумышленники потребовали вознаграждение в виде объектов недвижимости, расположенных в поселке Филимонковское.
«Получив согласие, обвиняемые организовали заключение фиктивных договоров уступки права требования по принадлежащим учреждению обязательствам из кредитных договоров на общую сумму около 180 миллионов рублей. В регистрирующий орган были представлены подложные документы, на основании которых право собственности на земельные участки и иные объекты недвижимости перешли к лицам, подконтрольным участникам группы», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).
«Следствием установлены четверо фигурантов, причастных к противоправной деятельности. Один из них объявлен в федеральный розыск и в настоящее время задержан сотрудниками полиции в городе Смоленске. Другой находится в международном розыске», — добавила Волк.
Уголовное дело в отношении еще двоих соучастников направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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