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51-летняя нижегородка зарезала ревнивого мужа
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51-летняя нижегородка зарезала ревнивого мужа 

Newsroom24 38 минут назад
Фото: Newsroom24
51-летняя жительница Ленинского района обвиняется в убийстве своего 53-летнего мужа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление совершено 30 апреля в квартире одного из домов по пр. Ленина. В ходе семейной ссоры пьяный мужчина стал избивать жену. Гражданка взяла нож и ударила им в грудь обидчика, от чего потерпевший умер.
Как выяснилось, причиной конфликта стал поход женщины в магазин. Супруг посчитал, что жена ему изменяет. На следствии та заявила, что не хотела убивать, а вонзила нож с целью самообороны. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.
Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщалось ранее, ревнивую женщину осудят за убийство сожителя в Нижегородской области.
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