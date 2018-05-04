51-летняя нижегородка зарезала ревнивого мужа

Преступление совершено 30 апреля в квартире одного из домов по пр. Ленина. В ходе семейной ссоры пьяный мужчина стал избивать жену. Гражданка взяла нож и ударила им в грудь обидчика, от чего потерпевший умер.

Как выяснилось, причиной конфликта стал поход женщины в магазин. Супруг посчитал, что жена ему изменяет. На следствии та заявила, что не хотела убивать, а вонзила нож с целью самообороны. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалось ранее, ревнивую женщину осудят за убийство сожителя в Нижегородской области.