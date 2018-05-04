Житель Мегиона из-за громкой музыки задушил и спрятал в шкафу хозяина квартиры

Югре в суд передано уголовное дело в отношении жителя Мегиона, задушившего хозяина квартиры, в которой проживал. Тело мужчины он спрятал в шкафу на балконе. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Обвиняемый вместе со своей семьей снимал комнату в квартире по улице Сутормина, где проживал и ее владелец. Между мужчинами периодически происходили конфликты на бытовой почве.