В Мегионе квартирант убил хозяина квартиры и спрятал его тело на балконе

Лангепасский межрайонный следственный отдел завершил расследование по делу об убийстве, совершённом в Мегионе 37-летним мужчиной.

Во время расследования было установлено, что обвиняемый снимал у убитого им человека комнату для проживания в ней своей семьи на улице Сутормина. В другой комнате в этой же квартире проживал хозяин. У арендодателя сложились напряжённые отношения с квартирантом, на основе чего между мужчинами возникали частые словесные перепалки.

Убийство было совершенно в ночь на 30 декабря 2017 года, когда хозяин пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения и начал слушать музыку на высокой громкости. Своим поведением он мешал спать сожителям по квартире. Мужчина решил поговорить с хозяином, но мирной беседы не получилось: обвиняемый задушил хозяина квартиры, после чего спрятал его тело на балконе в шкафу.

В ходе следствия было собраны необходимые доказательства преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.