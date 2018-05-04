В Севастополе трое иностранцев «обчистили» ПТУ

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 мая — РИА Новости Крым . В Севастополе полицейские задержали троих граждан, которые подозреваются в краже из одного из учебных заведений города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

"Из учебного средне-профессионального заведения похитили парты, огнетушитель, кровати, облицованную плитку на сумму 30 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленников и задержали их. Ими оказались 37-летний, 33-летний и 53-летний жители иностранного государства. Как выяснилось, мужчины поздно ночью проникли в учебное заведение, взломав дверь подвального помещения. Оттуда они вынесли вещи, затем продали их", — сообщают полицейские.

Сейчас троим иностранцам грозит до пяти лет лишения свободы по статье «кража».