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В Севастополе трое иностранцев «обчистили» ПТУ
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В Севастополе трое иностранцев «обчистили» ПТУ 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали троих граждан, которые подозреваются в краже из одного из учебных заведений города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
"Из учебного средне-профессионального заведения похитили парты, огнетушитель, кровати, облицованную плитку на сумму 30 тыс. рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленников и задержали их. Ими оказались 37-летний, 33-летний и 53-летний жители иностранного государства. Как выяснилось, мужчины поздно ночью проникли в учебное заведение, взломав дверь подвального помещения. Оттуда они вынесли вещи, затем продали их", — сообщают полицейские.
Сейчас троим иностранцам грозит до пяти лет лишения свободы по статье «кража».
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, до этого в Севастополе 47-летний житель Челябинской области обокрал пенсионера, хранившего свои сбережения в гараже.
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