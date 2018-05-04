Лже‐сотрудник Сбербанка похитил у москвички со счета почти полмиллиона рублей

Мошенник похитил у жительницы столицы 420 тысяч рублей. Он представился сотрудником финансовой организации и попросил женщину следовать его инструкциям, рассказал «360» источник в правоохранительных органах В столичную полицию обратилась пенсионерка, проживающая на улице Летчика Бабушкина. Она рассказала, что обманули ее 29 апреля. С ее слов, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Сбербанка , попросил следовать его инструкциям. После этого со счета женщины списались 420 тысяч рублей. По факту произошедшего полиция проводит проверку.