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Лже‐сотрудник Сбербанка похитил у москвички со счета почти полмиллиона рублей
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Лже‐сотрудник Сбербанка похитил у москвички со счета почти полмиллиона рублей 

360tv.ru 46 минут назад
Мошенник похитил у жительницы столицы 420 тысяч рублей. Он представился сотрудником финансовой организации и попросил женщину следовать его инструкциям, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.
В столичную полицию обратилась пенсионерка, проживающая на улице Летчика Бабушкина. Она рассказала, что обманули ее 29 апреля.
С ее слов, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Сбербанка, попросил следовать его инструкциям. После этого со счета женщины списались 420 тысяч рублей.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.
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