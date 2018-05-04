За вооруженное нападение на мужа осудят жительницу Темрюкского района

34-летнюю женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В полицию о раненом сообщили из районной больницы. Мужчина был доставлен в приемное отделение с ножевыми ранениями груди в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов установили его личность, а также возможную подозреваемую. Ею оказалась супруга пострадавшего.

Жительницу Темрюкского района задержали. Она скрывалась у своей знакомой. Известно, что между ней и супругом произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла удар ножом.