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В Темрюкском районе женщина порезала своего мужа
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В Темрюкском районе женщина порезала своего мужа 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В дежурную часть отдела местной полиции из районной больницы сообщили, что к ним в приемное отделение привезли мужчину в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями груди.
Сотрудники полиции установили личность потерпевшего и выяснили, что накануне вечером между ним и его женой произошла ссора. По подозрению в совершении преступления 34-летнюю женщину задержали, она скрывалась у своей знакомой.
С обвиняемой взята подписка о невыезде. Ей грозит срок до 10 лет лишения свободы. Суд вынесет окончательный приговор, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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