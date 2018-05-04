В Темрюкском районе женщина порезала своего мужа

В дежурную часть отдела местной полиции из районной больницы сообщили, что к ним в приемное отделение привезли мужчину в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями груди.

Сотрудники полиции установили личность потерпевшего и выяснили, что накануне вечером между ним и его женой произошла ссора. По подозрению в совершении преступления 34-летнюю женщину задержали, она скрывалась у своей знакомой.

С обвиняемой взята подписка о невыезде. Ей грозит срок до 10 лет лишения свободы. Суд вынесет окончательный приговор, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.