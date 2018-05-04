В Мегионе квартирант задушил хозяина из-за громкой музыки

В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Мегиона. Он обвиняется в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР , подсудимый с семьей снимал комнату в квартире на улице Сутормина. Там же проживал владелец жилья. Между мужчинами сложились неприязненные отношения и они периодически конфликтовали.

В ночь на 30 декабря 2017 года пьяный хозяин вернулся домой и включил громкую музыку. Квартиранты не могли уснуть. Обвиняемый потерял терпение и пошел выяснять отношения. Разгоревшийся в итоге скандал обернулся трагедией: он задушил хозяина, а тело спрятал в шкаф на балконе.