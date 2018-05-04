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Житель Уфимского района в свой день рождения зарезал молодую сожительницу
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Житель Уфимского района в свой день рождения зарезал молодую сожительницу 

АиФ-Уфа 52 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
35-летнего жителя Уфимского района подозревают в убийстве 27-летней сожительницы. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК Башкирии.
По версии следствия, в ночь со 2 на 3 мая 27-летняя женщина вместе с 35-летним сожителем отмечали его день рождения. Во время ссоры мужчина взял кухонный нож и три раза ударил сожительницу в грудь и живот. Потерпевшая скончалась на месте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
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