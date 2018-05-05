В США задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство в Хабаровске

По предварительным данным, в январе 2016 года в одной из квартир российского города произошёл конфликт: 66-летний мужчина, пришедший в гости к бывшей супруге, поссорился с её братом. В какой-то момент ссора переросла в поножовщину.

1 мая его доставили в Москву , затем перевезли в Хабаровск . В настоящее время мужчина находится в СИЗО