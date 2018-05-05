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В США задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство в Хабаровске
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В США задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство в Хабаровске 

RT на русском 1 час назад
По предварительным данным, в январе 2016 года в одной из квартир российского города произошёл конфликт: 66-летний мужчина, пришедший в гости к бывшей супруге, поссорился с её братом. В какой-то момент ссора переросла в поножовщину.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, представители Интерпола задержали подозреваемого в США.
1 мая его доставили в Москву, затем перевезли в Хабаровск. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.
В 2017 году Newinform сообщало, что в Севастополе СК возбудил дело в отношении женщины по факту убийства ею своей матери.
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