Мужчина попал в больницу после ссоры со знакомым в Дмитровском районе

В деревне Целеево Дмитровского района бригадой скорой помощи в городскую больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1989 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в управление МВД его знакомый 1997 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.