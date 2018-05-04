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Мужчина попал в больницу после ссоры со знакомым в Дмитровском районе
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Мужчина попал в больницу после ссоры со знакомым в Дмитровском районе 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
В Дмитровском районе после ссоры со знакомым госпитализировали мужчину, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
В деревне Целеево Дмитровского района бригадой скорой помощи в городскую больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1989 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в управление МВД его знакомый 1997 года рождения», — сказал собеседник агентства.
Преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.
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