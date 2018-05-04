Скандал из-за измены закончился убийством в Нижнем Новгороде

Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода обвиняется в убийстве ревнивого мужа. Как сообщает региональный следственный комитет, в отношении 51-летней женщины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, днем 30 апреля между супругами, проживающими на проспекте Ленина, произошла ссора. Нетрезвый мужчина обвинил женщину в измене и стал избивать ее. Не найдя другого способа разрешить конфликт, женщина взяла нож и ударила мужа им в грудь. От полученного ранения 53-летний мужчина скончался на месте.

Обвиняемая свою вину не признала, пояснив следователям, что ударила потерпевшего ножом с целью обороны. То есть ее действия должны попасть под действие статьи УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Ранее проблем с законом у обвиняемой не возникало. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 36-летний житель Уренского района признан виновным в убийстве инвалида.