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Скандал из-за измены закончился убийством в Нижнем Новгороде
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Скандал из-за измены закончился убийством в Нижнем Новгороде 

В городе N 57 минут назад
Фото: В городе N
Жительница Ленинского района Нижнего Новгорода обвиняется в убийстве ревнивого мужа. Как сообщает региональный следственный комитет, в отношении 51-летней женщины возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, днем 30 апреля между супругами, проживающими на проспекте Ленина, произошла ссора. Нетрезвый мужчина обвинил женщину в измене и стал избивать ее. Не найдя другого способа разрешить конфликт, женщина взяла нож и ударила мужа им в грудь. От полученного ранения 53-летний мужчина скончался на месте.
Обвиняемая свою вину не признала, пояснив следователям, что ударила потерпевшего ножом с целью обороны. То есть ее действия должны попасть под действие статьи УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Ранее проблем с законом у обвиняемой не возникало. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 36-летний житель Уренского района признан виновным в убийстве инвалида.
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