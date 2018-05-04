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В Саратовской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в хранении и реализации контрафактного алкоголя
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В Саратовской области пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в хранении и реализации контрафактного алкоголя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе реализации оперативной информации сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области пресечена деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в хранении и реализации алкогольной продукции с признаками контрафактности. Масштабные оперативные мероприятия проводились при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в Саратове, Марксе и Красном Куте.
В городе Марксе из жилых и складских помещений оперативниками было изъято более 30 тысяч литров алкогольной продукции. При проверке складских помещений в Красном Куте сотрудниками полиции было обнаружено более двух тысяч литров спиртосодержащей жидкости, оборудование для розлива сырья, этикетки различных видов, пустая тара. В Саратове в трех гаражных боксах оперативники обнаружили более двух тысяч литров спиртосодержащей жидкости. В общей сложности по итогам мероприятий из незаконного оборота изъято 36 000 литров алкогольной продукции.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.
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