Житель Челябинска, ударивший полицейского, получил три года колонии

По данным надзорного ведомства, житель Челябинска, содержащийся во время следствия в помещении областной клинической психоневрологической больницы №1 для проведения психиатрической экспертизы, несколько раз ударил рукой по лицу сотрудника полиции, причинив ему ссадину и кровоподтек.

"Центральным районным судом Челябинска рассмотрено уголовное дело по обвинению ранее неоднократно судимого жителя города 1991 года рождения… Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в «применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», уточняется в сообщении.