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Житель Челябинска, ударивший полицейского, получил три года колонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая — РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам и 1 месяцу колонии строгого режима жителя Челябинска, ударившего несколько раз по лицу полицейского, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, житель Челябинска, содержащийся во время следствия в помещении областной клинической психоневрологической больницы №1 для проведения психиатрической экспертизы, несколько раз ударил рукой по лицу сотрудника полиции, причинив ему ссадину и кровоподтек.
"Центральным районным судом Челябинска рассмотрено уголовное дело по обвинению ранее неоднократно судимого жителя города 1991 года рождения… Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Он признан виновным в «применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», уточняется в сообщении.
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