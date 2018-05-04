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Оперативники уголовного розыска ЦАО задержали подозреваемого в краже автомобиля
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Оперативники уголовного розыска ЦАО задержали подозреваемого в краже автомобиля 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО и ОМВД России по району Хамовники задержали в Ростовской области подозреваемого в краже автомобиля.
В дежурную часть ОМВД России по району Хамовники поступило заявление от 51-летнего приезжего о краже автомобиля марки Лада Гранта с Лужнецкой набережной.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Ростовской области сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное противоправное деяние 34-летний приезжий. Выяснилось, что злоумышленник специальным устройством открыл центральный замок автомобиля, затем соединив провода зажигания, завел мотор и уехал. Он намеревался перегнать и продать машину, но, заподозрив, что его ищут, свернул в Московской области с трассы и спрятал автомобиль за лесополосой. Мужчина уехал в Ростовскую область, решив забрать его позже. В настоящее время похищенное транспортное средство обнаружено и изъято.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
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