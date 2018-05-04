Оперативники уголовного розыска ЦАО задержали подозреваемого в краже автомобиля

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО и ОМВД России по району Хамовники задержали в Ростовской области подозреваемого в краже автомобиля.

В дежурную часть ОМВД России по району Хамовники поступило заявление от 51-летнего приезжего о краже автомобиля марки Лада Гранта с Лужнецкой набережной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Ростовской области сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное противоправное деяние 34-летний приезжий. Выяснилось, что злоумышленник специальным устройством открыл центральный замок автомобиля, затем соединив провода зажигания, завел мотор и уехал. Он намеревался перегнать и продать машину, но, заподозрив, что его ищут, свернул в Московской области с трассы и спрятал автомобиль за лесополосой. Мужчина уехал в Ростовскую область, решив забрать его позже. В настоящее время похищенное транспортное средство обнаружено и изъято.

По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.