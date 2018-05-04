В Воронеже курсанта осудили за видео с публичными оскорблениями начальника 

За преступление парня оштрафовали на 50 тыс. рублей. Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговор по редкой статье Уголовного кодекса РФ — об оскорблении начальника. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в военном следственном отделе СКР по Воронежскому гарнизону. За преступление осудили курсанта военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» Ивана Чубучина. Как установили военные следователи, 27 декабря 2017 года Иван Чубучин был пьян и записал на свой мобильник видео. Во время съёмки парень высказал в адрес своего начальника неприличные выражения, содержащие унизительную и негативную оценку личности. Видео курсант опубликовал в инстаграме, где его увидели подписчики аккаунта. Очень скоро шутника привлекли к уголовной ответственности за оскорбление подчинённым начальника (ч. 2 ст. 336 УК РФ). По закону это преступление наказывается ограничением по военной службе на срок до одного года или содержанием в дисциплинарной воинской части на тот же срок. Однако с учетом полного признания вины и раскаяния Воронежский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Чубучина к штрафу в 50 тыс. рублей в доход государства. Оксана Грибкова