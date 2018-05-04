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Уголовное дело экс-председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» завершено
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Уголовное дело экс-председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» завершено 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Экс-председатель правления банка «Русский финансовый альянс» Ирина Сидорова обвиняется в фальсификации финансовой отчетности. От Банка России скрывались платежные требования клиента, исполнение которых было невозможно, в связи с недостаточностью денежных средств у кредитной организации. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности финансовой организации).
По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Банк России отчетность возглавляемой ею кредитной организации с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Русский финансовый альянс» и направил заявление о фальсификации отчетности в СК России.
В ходе следствия вина обвиняемой полностью доказана и следователи СК России собрали достаточно данных, опровергающих версию обвиняемой о якобы законности ее действий.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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