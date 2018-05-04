Уголовное дело экс-председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» завершено

СКР завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ПАО АКБ «Русский финансовый альянс» Ирины Сидоровой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация отчетности финансовой организации).

По версии следствия, в октябре и ноябре 2016 года Сидорова предоставляла в Банк России отчетность возглавляемой ею кредитной организации с заведомо недостоверными сведениями об отсутствии платежных требований одного из клиентов, исполнение которых было невозможно в связи с недостаточностью денежных средств на корреспондентском счете банка.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Русский финансовый альянс» и направил заявление о фальсификации отчетности в СК России.

В ходе следствия вина обвиняемой полностью доказана и следователи СК России собрали достаточно данных, опровергающих версию обвиняемой о якобы законности ее действий.