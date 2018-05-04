СК РФ возбудил еще два уголовных дела по факту обстрела мирного населения Донбасса

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по факту обстрела украинскими военнослужащими мирного населения Донецкой народной республики. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В нарушение Минских договоренностей украинские военнослужащие продолжили обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов юго-востока Украины

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны")", — сообщила она.

По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели артиллерийские обстрелы по гражданским объектам. Один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего погибло два человека. Еще один снаряд попал в автомобиль для вывоза мусора, погибли двое мужчин, одна женщина получила ранение.

"Мотивом этих преступлений, как и прежде, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования", — отметила Петренко. Она напомнила, что в соответствии со статьей 12 УК РФ иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству в случаях, предусмотренных международным договором РФ, если они не были осуждены в иностранном государстве.